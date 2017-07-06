Суд над Януковичем не относится к области права, считает украинский юрист

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Суд по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене не имеет ничего общего с юриспруденцией, его цель — дальнейшая легимитизация действующего на Украине режима, считает бывший замглавы Генпрокуратуры (ГП) страны Ренат Кузьмин.

Накануне Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем. В четверг адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в этом судебном процессе, так как экс-президент отозвал своих защитников, соответствующее заявление подано в суд. Сторона обвинения после этого попросила для Януковича назначить ему государственного адвоката.

"Отказ Януковича от участия в судебном процессе — правильное, но запоздалое решение… Потому что организованный участниками антиконституционного государственного переворота суд не имеет ничего общего с юриспруденцией. Это политический процесс, основной целью которого является дальнейшая искусственная легитимизация действующего режима, оправдание произвола властей и использования ими нацистских методов подавления инакомыслия", — написал Кузьмин в четверг на своей странице в Facebook.

По его мнению, участие Януковича в таком "судебном процессе" лишь способствовало созданию иллюзии законности "этого циничного политического шоу и делало его соучастником режима".

Кузьмин при этом считает, что за три с лишним года Янукович должен был не только обжаловать в судах антиконституционное отстранение его от власти, но и добиться от международных инстанций, например, Венецианской комиссии, Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, публичного рассмотрения вопроса о соответствии госпереворота международным стандартам демократии и правосудия.

"Экс-президент этого не сделал, чем способствовал установлению на Украине преступного режима Порошенко. Не сделали этого ни его бывшие соратники, ни нынешние оппозиционеры, ни многочисленные правозащитники и поборники распространения демократии в мире", — добавил экс-заместитель генпрокурора.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.