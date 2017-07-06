Белоруссия обвинила Польшу в попытке переписать историю

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. "Война" Польши с советскими памятниками является элементом переписывания истории Второй мировой войны, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Мы понимаем всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии, но никак не можем смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами. Война с памятниками — это элемент переписывания истории Второй мировой войны", — сказал Мирончик журналистам.

Он подчеркнул, что "это попытка стереть историческую память о том, что народы Восточной Европы — поляки, русские, белорусы, украинцы и другие — плечом к плечу сражались против общего врага в составе одной антигитлеровской коалиции".

Пресс-секретарь подчеркнул, что закон еще не подписан руководством польского государства, однако "каждый белорус подобные новости воспринимает с искренней болью". "Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы", — сказал Мирончик, напомнив, что в этой войне Белоруссия потеряла каждого третьего жителя.

Как заявил ранее первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), в Госдуме обсуждают способы реагирования на принятие сеймом Польши закона, который предполагает снос советских памятников.