Лукашенко об отношениях с США: кризиса нет, но "дефицит идей" присутствует

МИНСК, 6 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с мнением о том, что в отношениях Минска и Вашингтона наметился новый кризис, но признал, что "дефицит идей присутствует".
"В настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала. Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует", — сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с делегацией Конгресса США.
Он заявил, что в этой связи данная встреча очень важна для поддержания "даже той динамики (улучшения отношений – ред.), которая когда-то была наработана".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные санкции против Лукашенко.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что Запад отказался от "застарелых стереотипов" в отношении республики и что Минск рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США.