Борис Джонсон заявил, что хотел бы вести Twitter так же свободно, как Трамп

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хотел бы иметь возможность писать такие же сообщения в социальной сети Twitter, как и президент США Дональд Трамп.

"Вообще я думаю, что подход Дональда Трампа к политике — это то, что захватило воображение людей по всему миру. При помощи своих "твитов" и всего остального он вовлек людей в политику так, как мы давно не видели. Мне точно не позволили бы писать так, как он, как я бы хотел. Мои контролеры в министерстве иностранных дел очень тщательно за этим следят", — сказал Джонсон в эфире радиостанции Би-би-си.

Трамп регулярно публикует сообщения в личном аккаунте Twitter, комментируя важнейшие события внешней и внутренней политики. Он также критикует в Twitter оппозиционные ему СМИ, а два дня назад опубликовал в своем микроблоге смонтированное видео, на котором "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

Ранее опрос общественного мнения показал, что большинство американцев считают, что президенту США Дональду Трампу следует перестать пользоваться личным аккаунтом в Twitter.