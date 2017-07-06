Более миллиона жителей Мосула покинули свои дома из-за операции против ИГ*

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше миллиона человек покинули иракский Мосул с начала операции по освобождению города от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в четверг Международная организации по миграции (МОМ).
Согласно подсчетам МОМ, которые ведутся с 18 октября 2016 года, на 6 июля из-за операции в Мосуле вынужденными переселенцами стали 1 миллион 34 тысячи 670 человек. Из них 821 838 человек до сих пор не вернулись в свои дома.
На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России.