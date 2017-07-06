Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд в Киеве перенес на 12 июля рассмотрение уголовного дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене для назначения ему государственного адвоката, передает корреспондент РИА Новости.
"Следующая дата заседания — это 12 июля 10.00 (совпадает с мск)", — сказал в четверг председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.