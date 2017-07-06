Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд в Киеве перенес на 12 июля рассмотрение уголовного дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене для назначения ему государственного адвоката, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников. При этом государственное обвинение попросило суд назначить Януковичу государственного адвоката.

"Следующая дата заседания — это 12 июля 10.00 (совпадает с мск)", — сказал в четверг председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.