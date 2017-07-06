В Таджикистане осудили сына примкнувшего к ИГ* бывшего командира ОМОН

ДУШАНБЕ, 6 июл — РИА Новости. Сын экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 10 годам лишения свободы за наемничество, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского суда Душанбе.

Накануне в МВД республики сообщили РИА Новости, что в кишлаке Ибрат были убиты четверо и задержаны трое близких родственника Халимова. Позднее источник в ведомстве сообщил, что родственники экс-командира ОМОН доставлены в Душанбе и помещены в СИЗО.

"Сын беглого экс-командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова приговорен к 10 годам лишения свободы. Восемнадцатилетний Бехруз Халимов признан виновным по статье 401 УК Таджикистана ("Наемничество")", — заявил собеседник агентства.

Как утверждает следствие, сын поддерживал постоянную связь с отцом, два года тому назад покинувшим Таджикистан и присоединившимся к боевикам ИГ*. "Он поддерживал постоянную связь с отцом через социальные сети и договорился с ним, что также присоединится к ИГИЛ*. Бехруз Халимов был задержан 17 апреля текущего года в международном аэропорту Душанбе, когда хотел выехать в Москву, а далее через Турцию переправиться в Сирию", — сказали в суде.

Халимов пропал в апреле 2015 года и в конце мая дал о себе знать видеообращением из Сирии, заявив, что из-за недовольства методами работы МВД Таджикистана в вопросах ношения исламской одежды вступил в ИГ. Третьего сентября иракские СМИ сообщили, что Халимов назначен на должность военачальника ИГ. США объявили о вознаграждение в размере 3 миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

Пятнадцатого апреля текущего года журнал "Таймс" сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара в западной части Мосула Халимов был убит. Эту информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают, и он до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России