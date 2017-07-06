В Венесуэле 123 военных задержаны с начала антиправительственных протестов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. По меньшей мере 123 военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы были задержаны после начала антиправительственных протестов в стране в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные документы, попавшие в распоряжение агентства.
По данным агентства, среди задержанных, которые содержаться в трех тюрьмах страны, есть представители ВВС, ВМФ и национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что порядка 30 военных были задержаны по обвинению дезертирстве, почти 40 – за мятеж, госизмену и неповиновение. Остальным задержанным были в основном предъявлены обвинения в краже.
"Это указывает на низкий моральный дух, недовольство и, конечно, экономические потребности", — приводит агентство слова одного из бывших генералов, пожелавшего остаться неназванным.