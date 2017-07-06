Назарбаев заявил, что против переименований в свою честь

АЛМА-АТА, 6 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что отрицательно относится к постоянно возникающим инициативам увековечить его имя путем переименования тех или иных объектов.

Так президент прокомментировал российскому телеканалу "Россия 24" решение правительства Казахстана о переименовании международного аэропорта Астаны в "Нурсултан Назарбаев". Специальный репортаж "Казахстан смотрит в будущее" вышел к 6 июля, когда в Казахстане отмечают День столицы. В этот же день Назарбаев отмечает день рождения.

"Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами", — сказал глава государства.

Назарбаев убежден, что "это вопрос грядущих поколений, а не нашего, потому что лицом к лицу лица не видно".

"Я часто вспоминаю высказывание Марка Аврелия, великого императора Рима и философа… который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник", — сказал Назарбаев.

В ноябре 2016 года депутат нижней палаты казахстанского парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в названии столицы имя первого президента, предлагались варианты "Нурсултан" или "Назарбаев", среди прочих. Назарбаев поблагодарил парламентариев за инициативу, но заявил, что название столицы республики стало брендом и он не видит необходимости в переименовании Астаны.