США осуждают нападение сторонников Мадуро на парламент в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США осуждают нападение сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро на парламент страны, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным, в результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента.

"США осуждают нападение сторонников президента Мадуро на членов Национальной ассамблеи Венесуэлы 5 июля", — говорится в сообщении. По словам Науэрт, "это насилие, совершенное в празднование годовщины независимости Венесуэлы, является покушением на демократические принципы, провозглашенные народом, который 206 лет назад боролся за независимость Венесуэлы".

Представитель госдепартамента призвала "правительство Венесуэлы немедленно обеспечить защиту Национальной ассамблеи, гарантировать медицинскую помощь пострадавшим, а также обеспечить правосудие в отношении нападавших". Также в заявлении содержится призыв "ко всем сторонам избегать насилия".

Как отметила Науэрт, "США сожалеют о возрастающем авторитаризме правительства Венесуэлы".

По ее словам, анонсированный созыв учредительного собрания "нацелен на подрыв демократических институтов" в стране, в том числе Национальной ассамблеи. Она также призвала правительство Венесуэлы "выполнять свои обязательства в рамках проведенного при посредничестве Ватикана прошлой осенью диалога по немедленному обеспечению свободных, честных и заслуживающих доверия выборов, уважению конституции и Национальной ассамблеи". Также она подчеркнула необходимость освобождения всех политзаключенных и обеспечения гуманитарных нужд венесуэльского народа.