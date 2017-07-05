ВВС Франции за время боев за Мосул нанесли 600 ударов по позициям боевиков

ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские ВВС нанесли 600 авиаударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за время боев за Мосул, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС страны.

В общей сложности с начала участия Франции в операциях против ИГ* в сентябре 2014 года французские самолеты нанесли 1 тысячу 307 авиаударов на территории Ирака и Сирии.

Агентство отмечает, что, по информации из Пентагона, войска международной коалиции, возглавляемой США, в общей сложности нанесли более 22,6 тысячи ударов в Ираке и почти 9,7 тысячи ударов в Сирии.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков террористической группировки ИГ* в последнем районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Запрещенная в России террористическая организация