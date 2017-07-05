Посольство России назвало похищением арест россиянина властями США

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Посольство РФ в США рассматривает арест Юрия Мартышева как похищение российского гражданина американскими властями, заявили в среду РИА Новости в российской дипмиссии.

"Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года", — отметили в посольстве.

В дипмиссии также подчеркнули, что там в курсе ситуации и держат ее на контроле, Мартышеву оказывается консульская помощь.

"В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение (Мартышева) консульскими сотрудниками в месте (его) содержания", — сказали в посольстве.

Также в заявлении содержится требование в адрес американской стороны о "безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина".

По данным СМИ, ранее власти Латвии выдали россиянина Мартышева Соединенным Штатам. В чем состоят обвинения в его адрес с американской стороны — не сообщается.