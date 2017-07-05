Комитет защиты журналистов: прогресса в расследовании убийства Шеремета нет

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Базирующаяся в США международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) подготовила отчет о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, в котором констатировала отсутствие прогресса в работе следствия, и призвала к независимому расследованию этого преступления.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

"Спустя почти год после того, как известный журналист Павел Шеремет был убит в результате взрыва заминированного автомобиля в Киеве, никто не был арестован или привлечен к ответственности, хотя президент Украины Петр Порошенко пообещал быстрое расследование. Украинские власти не предлагают никаких четких доказательств, чтобы подкрепить свою первую версию расследования о причастности России", — говорится в заявлении CPJ.

"Это, в сочетании с ошибками, включая уничтожение записей с камер наблюдения и задержки в выявлении и опросе возможных свидетелей, указывает на необходимость независимого расследования", — уверены в организации.

Доклад CPJ о ходе расследования убийства Шеремета будет представлен в Киеве 12 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что следствие по делу об убийстве Шеремета допустило ошибку — одна из камер видеонаблюдения, "как оказалось, самая важная", не была изъята. Глава МВД Украины Арсен Аваков при этом заверил, что эта "небрежность" "ни на что существенно не повлияла".

CPJ был основан в США в 1981 году, комитет занимается защитой прав журналистов по всему миру. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.