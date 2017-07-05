Сопредседателя "Оппозиционного блока" в Раде заподозрили в неуплате налогов

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины подозревает сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александра Вилкула в неуплате в бюджет страны более 750 тысяч долларов налогов, сообщила в среду глава управления фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук.

"Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015 год (Вилкула — ред.), установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на сумму 72,9 миллиона гривен (2,8 миллиона долларов), что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 миллиона гривен (более 750 тысяч долларов)", — цитирует Томчук сайт телеканала "112 Украина".

По ее словам, материалы для проверки направлены в Генпрокуратуру для решение вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с вероятным незаконным обогащением лица и уклонением им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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