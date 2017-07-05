Сын Шухевича ответил главе МИД Польши на высказывание о Бандере

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя запрещенной в РФ "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой" (Степан Бандера был лидером ОУН*). Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД добавил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

"Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, должны нам определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?" – цитирует слова Шухевича сайт украинского телеканала "Эспрессо".

Он считает, что Украине следует перестать "боятся" подобных заявлений в свой адрес. "Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в морду, и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибается перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве, что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как испуганная мышь, которая не знает, куда броситься", — заявил Шухевич.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА*, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* (запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".