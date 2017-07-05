Пентагон подтвердил, что КНДР испытала во вторник новый тип ракеты

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. КНДР во вторник провела испытания нового типа ракеты, которую ранее США у нее не наблюдали, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что американская разведка считает, что КНДР во вторник запустила ракету качественно нового типа.

"Мы ранее не видели такой ракеты (у КНДР — ред.)", — сказал Дэвис на брифинге. По его словам, запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с мобильной установки из района авиазавода "Пхеньян".

Представитель Пентагона не стал говорить, знали ли США заранее о предстоящем пуске. Он отметил, что такой пуск потенциально представлял угрозу для авиации и судов в регионе, а также для космических аппаратов.

На вопрос, почему ракету в таком случае не сбили, Дэвис ответил, что в первую очередь оценивается, представляет ли ракета риск для США и их союзников. Он добавил, что ему неизвестно о каком-либо ущербе, который могла нанести ракета.

"У нас есть уверенность в том, что мы можем отражать такие угрозы", — подчеркнул Дэвис. Он напомнил, что в июне США провели испытания ракеты-перехватчикам, которая сбила мишень, симулировавшую межконтинентальную баллистическую ракету КНДР.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.