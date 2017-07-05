Трамп призвал страны залива к конструктивному диалогу по Катару

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону кризис вокруг Катара, американский лидер призвал все стороны к конструктивному решению конфликта, сообщили по итогам разговора в Белом доме.

Отмечается, что Трамп и ас-Сиси "обсудили разрешение продолжающегося кризиса между Катаром и его арабскими соседями".

"Президент Трамп призвал все стороны вести конструктивные переговоры по разрешению конфликта, и он подтвердил необходимость того, чтобы все страны выполнили свои обязательства по итогам саммита в Эр-Рияде для прекращения финансирования терроризма и по дискредитации экстремистской идеологии", — подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, лидеры "также обсудили угрозу со стороны Северной Кореи". "Президент Трамп подчеркнул необходимость того, чтобы все страны полностью выполняли положения резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее, прекратили прием северокорейских рабочих и прекратили приносить пользу Северной Корее в экономической и военной сфере", — отмечается в сообщении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".