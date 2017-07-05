США
5.075 июля16:12МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Гамбурге прошли ночные протесты из-за предстоящего саммита G20

16:0005.07.2017
(обновлено: 16:11 05.07.2017)
0530
© REUTERS / Hannibal HanschkeПротестующие в преддверии саммита G20 в Гамбурге, Германия. 4 июля 2017Протестующие в преддверии саммита G20 в Гамбурге, Германия. 4 июля 2017
© REUTERS / Hannibal Hanschke

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ходе ночных беспорядков в Гамбурге задержаны пять человек, четверо полицейских и случайная прохожая пострадали, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду городской полицией.

Демонстранты изображают лидеров G20 на митинге в Гамбурге. 2 июля 2017
© REUTERS / Fabian Bimmer
Правда о саммите G20. Фельетон-прогноз

"В рамках полицейской операции в связи с вчерашними акциями, некоторые из которых продлились до ночи, было задержано в общей сложности пять человек. Четверо сотрудников полиции и 50-летняя случайная прохожая получили ранения в рамках акции", — говорится в сообщении ведомства, текст релиза имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Гамбурге прошли протесты в связи с проведением в городе саммита G20, полиция применила водометы и перцовый газ. В местном парке были снесены 12 незаконно установленных палаток.

В пресс-релизе уточняется, что четверо полицейских ранены легко, речь идет об акустических травмах и повреждении бедра из-за попадания бутылки. Все задержанные отпущены после установления личности.

По данным полиции, после 22.00 (23.00 мск) вторника в городе прошли несколько несогласованных акций, в которой приняли участие несколько тысяч человек. В частности, полицейские очистили от активистов проезжую часть в городе, в нарушениях участвовали порядка тысячи человек.

В это же время в парке имени Эмиля Вендта полиция воспрепятствовала незаконной установке 12 палаток, на этот момент там присутствовали порядка 200 активистов. Около 23.00 полицейские организовали выход людей с выступления музыкантов в районе Санкт-Паули, организованного по случаю проведения акций протеста. Число активистов не указывается, но участники скандировали "Весь Гамбург ненавидит полицию", сообщается в пресс-релизе.

Также группа активистов попыталась пройти по проезжей части в направлении центра, полицейские остановили активистов в районе Штреземаннштрассе. Около 1200 человек остались стоять на тротуарах и проезжей части, отдельные активисты кидали бутылки. В результате в районе Нойер Пфердемаркт полиция использовала водомет для разгона толпы. Около 23.00 группа лиц попыталась напасть на водомет, он был повторно включен, также правоохранители использовали дубинки. Активисты начали реагировать на призывы очистить улицу после 23.30.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади. По данным телеканала N24, в среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные. По словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут принять участие в протестах, составляет около восьми тысяч.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена