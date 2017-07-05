В Гамбурге прошли ночные протесты из-за предстоящего саммита G20

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ходе ночных беспорядков в Гамбурге задержаны пять человек, четверо полицейских и случайная прохожая пострадали, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду городской полицией.

"В рамках полицейской операции в связи с вчерашними акциями, некоторые из которых продлились до ночи, было задержано в общей сложности пять человек. Четверо сотрудников полиции и 50-летняя случайная прохожая получили ранения в рамках акции", — говорится в сообщении ведомства, текст релиза имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Гамбурге прошли протесты в связи с проведением в городе саммита G20, полиция применила водометы и перцовый газ. В местном парке были снесены 12 незаконно установленных палаток.

В пресс-релизе уточняется, что четверо полицейских ранены легко, речь идет об акустических травмах и повреждении бедра из-за попадания бутылки. Все задержанные отпущены после установления личности.

По данным полиции, после 22.00 (23.00 мск) вторника в городе прошли несколько несогласованных акций, в которой приняли участие несколько тысяч человек. В частности, полицейские очистили от активистов проезжую часть в городе, в нарушениях участвовали порядка тысячи человек.

В это же время в парке имени Эмиля Вендта полиция воспрепятствовала незаконной установке 12 палаток, на этот момент там присутствовали порядка 200 активистов. Около 23.00 полицейские организовали выход людей с выступления музыкантов в районе Санкт-Паули, организованного по случаю проведения акций протеста. Число активистов не указывается, но участники скандировали "Весь Гамбург ненавидит полицию", сообщается в пресс-релизе.

Также группа активистов попыталась пройти по проезжей части в направлении центра, полицейские остановили активистов в районе Штреземаннштрассе. Около 1200 человек остались стоять на тротуарах и проезжей части, отдельные активисты кидали бутылки. В результате в районе Нойер Пфердемаркт полиция использовала водомет для разгона толпы. Около 23.00 группа лиц попыталась напасть на водомет, он был повторно включен, также правоохранители использовали дубинки. Активисты начали реагировать на призывы очистить улицу после 23.30.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади. По данным телеканала N24, в среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные. По словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут принять участие в протестах, составляет около восьми тысяч.