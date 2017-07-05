Меркель и Эрдоган встретятся до начала G20 по инициативе Анкары

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с турецким президентом Тайипом Эрдоганом пройдет в четверг перед саммитом G20 в Гамбурге по желанию турецкой стороны, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"По желанию турецкой стороны пройдет встреча с турецким президентом Эрдоганом", — сказал Зайберт, объявляя запланированные на четверг встречи канцлера.

Зайберт также отметил, что в четверг канцлер встретится с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и с президентом США Дональдом Трампом, о запланированной встрече с которым сообщили еще в понедельник. Также запланирована встреча канцлера с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.