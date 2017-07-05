Азербайджан ответил на обвинения МИД в дискриминации россиян

БАКУ, 5 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Власти Азербайджана ввели определенные меры безопасности при въезде в страну российских граждан армянского происхождения с целью избежать возможных провокаций, заявил в среду официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление МИД РФ.
Гаджиев напомнил, что между Азербайджаном и Россией подписано соглашение о безвизовом режиме.
В то же время он утверждает, что Армения "проводит этническую чистку на территориях Азербайджана". "Некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры безопасности и проинформировали об этом российскую сторону", — сказал Гаджиев на пресс-конференции в среду.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.