Азербайджан ответил на обвинения МИД в дискриминации россиян

БАКУ, 5 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Власти Азербайджана ввели определенные меры безопасности при въезде в страну российских граждан армянского происхождения с целью избежать возможных провокаций, заявил в среду официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление МИД РФ.

Ранее МИД РФ заявил , что ряд прибывающих в Азербайджан российских граждан подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц. С начала этого года во въезде в Азербайджан было отказано 25 гражданам РФ. По информации МИД, как правило, россиян на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества.

Гаджиев напомнил, что между Азербайджаном и Россией подписано соглашение о безвизовом режиме.

В то же время он утверждает, что Армения "проводит этническую чистку на территориях Азербайджана". "Некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры безопасности и проинформировали об этом российскую сторону", — сказал Гаджиев на пресс-конференции в среду.

"Азербайджан довел свою позицию до российской стороны по заявлению МИД РФ о ситуации с въездом граждан России с армянской фамилией в Азербайджан. Надеемся, что с решением нагорно-карабахского конфликта такие ограничения буду сняты и граждане смогут свободно передвигаться", — добавил Гаджиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.