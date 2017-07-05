МИД заявил об этнической дискриминации россиян в Азербайджане

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ряд прибывающих в Азербайджан российских граждан подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц, заявили журналистам в среду в МИД РФ.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, с начала текущего года во въезде в Азербайджан было отказано 25 гражданам РФ. По информации МИД, как правило, россиян на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неоднократно требовала от Баку "прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц", однако "разбирательство инцидентов не было проведено". В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что "для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц", рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что такой ответ является "неудовлетворительным".

В Москве заверили, что продолжат требовать "прекращения возмутительной дискриминационной практики".