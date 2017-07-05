Лавров подтвердил данные о запуске КНДР ракеты средней дальности

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил озвученные накануне данные Минобороны РФ о том, что КНДР запустила ракету средней дальности.

"Данные относительно того, какой тип ракеты запустила вчера Северная Корея, у нас есть. Эти данные вчера же были самым подробным образом озвучены представителями нашего Минобороны, приглашаю с ними ознакомиться", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.