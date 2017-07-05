ДНР заявила о наличии доказательств подготовки Киевом провокаций в Донбассе

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома в Донбассе. Архивное фото

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики получила секретные документы, которые свидетельствуют, что украинские силовики готовят провокации в Донбассе, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Третьего июля разведчики вооруженных сил ДНР хитростью выманили военнослужащего 128-ой отдельной горно-пехотной бригады в серую зону вблизи населенного пункта Пески (пригород города Донецка — ред.). Украинский военнослужащий имел при себе секретные документы, полученные в этот день в штабе одной из взаимодействующих бригад, на применение 6 июля 2017 года по территории ДНР запрещенных минскими договоренностями вооружений", — сказал Басурин.

Басурин отметил, что провокацию планируется осуществить на горловском направлении.

"Украинский офицер при задержании не оказал никакого сопротивления и сразу начал давать показания. После получения нами от военнослужащего ВСУ секретных документов офицер был отпущен. Офицер 120-й бригады имеет негативную репутацию среди своего командования. В этой связи большой ценности он для нас не представлял", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.