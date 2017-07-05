Кремль следит за новостями о визите Трампа в Польшу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кремль следит за визитом президента США Дональда Трампа в Польшу, а мнения экспертов о его стремлении получить влияние в Восточной Европе считают политологическими упражнениями, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы с вниманием относимся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы. С учетом того, что в Гамбурге запланирована двусторонняя встреча президентов России и США", — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп, как сообщалось, прибудет с визитом в Польшу в среду вечером. Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг. Тогда же Трамп примет участие в саммите глав стран Трехморья. Американский лидер пробудет в Варшаве менее суток и прямо из Польши направится в немецкий Гамбург, где пройдет саммит G20. Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля.

На просьбу высказать отношение к комментариям экспертов о том, что Трамп хочет получить влияние на восточный блок, новую Европу, пока старая думает, принять ли его, Песков сказал: "Это политологические упражнения, которые мы также читаем".