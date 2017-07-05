В Таджикистане убили родственников командира ОМОН, вступившего в ИГ*

ДУШАНБЕ, 5 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации "Исламское государство"*, убиты на юге страны при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в МВД Таджикистана.

"В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника, сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ* экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в ходе операции пострадал заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов, госпитализированный с ножевым ранением, которое нанес ему старший брат Халимова.

"Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГ* и "Талибан"*. Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан но были остановлены сотрудниками МВД", — сообщил он.

Родители экс-главы ОМОНа — уроженцы Восейского района, где проживает немало его родственников.

В начале июня текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении сына беглого командира ОМОН 18-летнего Бехруза Халимова. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана — статья 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), и 401 (наемничество).

В ходе следствия установлено, что Бехруз Халимов поддерживал постоянную связь с отцом, через Москву он намеревался дальше перебраться к нему в Сирию. Он был снят с рейса Душанбе-Москва 17 апреля сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана.

Пятнадцатого апреля текущего года журнал "Таймс" сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара в западной части Мосула был убит "военный министр ИГИЛ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Эту информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают, и он до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

*Террористическая организация, запрещена в России