ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Военные Южной Кореи подтвердили вслед за своими американскими коллегами, что запущенная во вторник ракета в Северной Корее была межконтинентальной баллистической, но не могут пока признать пуск успешным, сообщило в среду агентство Ренхап.

Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу, выступая в парламенте, заявил, что ракета, выпущенная КНДР во вторник, является межконтинентальной и представляет собой модификацию ракеты KN-17 или "Хвасон-12" в северокорейском обозначении. По словам министра, ракета пролетела 7-8 тысяч километров. Однако пока у южнокорейских военных нет подтверждений, что она вернулась в атмосферу. Иными словами, в реальных условиях ракета не смогла бы поразить наземные цели.

"Учитывая то, что ракета была выпущена с фиксированной стартовой площадки, и мы пока не можем подтвердить, что она вернулась в атмосферу, мы не можем пока сделать выводы об успешном развитии Северной Кореей своей программы межконтинентальных баллистических ракет", — приводит слова министра агентство Ренхап.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета – 933 километра. Южнокорейские эксперты считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 8000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.