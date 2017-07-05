МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Британский суд признал банкротом бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, который находится в розыске за хищение кредита у Банка Москвы, пишет в среду газета "Коммерсант".

Отмечается, что долг Чернякова перед Банком Москвы оценивается в 30 миллиардов рублей. Кредитор намерен возместить понесенные убытки за счет продажи активов Чернякова.

"Суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ). Банкротство инициировал кредитор, который получит в качестве возмещения долгов поручителя Чернякова, оцениваемых в 30 миллиардов рублей, средства, вырученные от реализации его активов по всему миру", — говорится в материале.

Как пишет издание, заявление о банкротстве Чернякова Банк Москвы подавал еще в марте этого года, удовлетворено оно было 3 июля. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен управляющий, который проведет ревизию активов должника и организует их распродажу.

В газете напомнили, что Черняков является фигурантом дела о хищении кредита на более чем 11 миллиардов рублей, полученных от Банка Москвы, в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Поручителем по кредиту выступил лично бывший глава НПО "Космос", но вскоре перестал обслуживать кредит. Сначала он уехал в Германию, затем в Великобританию. Против Чернякова было открыто дело о хищении, он был объявлен в международный розыск.

По данным газеты, имущество, имевшееся в Великобритании у Чернякова, уже было изъято и реализовано судебными приставами. От продажи автомобилей, в том числе Rolls Royce, бытовой техники, домашней утвари и коллекции алкоголя, кредитор получил более 300 тысяч фунтов. Теперь на аукционы будет выставлен принадлежащий Чернякову жилой комплекс в стиле римского палаццо во Флоренции, который оценивается в 47 миллионов долларов.