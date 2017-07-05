МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Британский суд признал банкротом бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, который находится в розыске за хищение кредита у Банка Москвы, пишет в среду газета "Коммерсант".
"Суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ). Банкротство инициировал кредитор, который получит в качестве возмещения долгов поручителя Чернякова, оцениваемых в 30 миллиардов рублей, средства, вырученные от реализации его активов по всему миру", — говорится в материале.
Как пишет издание, заявление о банкротстве Чернякова Банк Москвы подавал еще в марте этого года, удовлетворено оно было 3 июля. Отмечается, что в ближайшее время будет назначен управляющий, который проведет ревизию активов должника и организует их распродажу.
По данным газеты, имущество, имевшееся в Великобритании у Чернякова, уже было изъято и реализовано судебными приставами. От продажи автомобилей, в том числе Rolls Royce, бытовой техники, домашней утвари и коллекции алкоголя, кредитор получил более 300 тысяч фунтов. Теперь на аукционы будет выставлен принадлежащий Чернякову жилой комплекс в стиле римского палаццо во Флоренции, который оценивается в 47 миллионов долларов.