Международному сообществу надо удвоить давление на КНДР, считают в Британии

ЛОНДОН, 4 июл — РИА Новости. Международному сообществу следует удвоить давление на КНДР, считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Международное сообщество должно удвоить свои усилия с тем, чтобы надавить на режим, который изо всех сил пытается создать ядерное оружие и нелегально запускает ракеты, даже тогда, когда население Северной Кореи голодает и страдает от бедности", — сказано в заявлении Джонсона, поступившем во вторник в РИА Новости. По словам министра, проблемы Корейского полуострова будут обсуждаться на предстоящем саммите G20.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

Джонсон напомнил, что подобные испытания в очередной раз были проведены вопреки резолюции Совета Безопасности ООН.

"Это еще одно напоминание о той серьезной опасности, которую Северная Корея представляет для своих соседей, в особенности Японии и Южной Кореи, которые являются нашими друзьями и союзниками", — отметил министр.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.