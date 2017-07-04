Россия и Китай прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва и Пекин призывают всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на корейском полуострове, диалог и консультации — единственный путь разрешения проблемы, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Как говорится в заявлении "о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах", РФ и КНР высоко оценивают сложившийся между странами уровень контактов по проблематике Северо-Восточной Азии, "единодушно полагают, что в условиях дальнейшего усугубления взрывоопасной ситуации в этом регионе необходимо как можно скорее создать механизм гарантий региональной безопасности в целях обеспечения мира и стабильности на длительную перспективу". "Стороны прилагают к этому активные совместные усилия",- говорится в заявлении.

"Стороны обеспокоены нарастающими проблемами на Корейском полуострове, включая ядерную, подчеркивают, что все страны должны сохранять максимальные хладнокровие и выдержку, прилагать усилия для достижения разрядки. Будучи членом ООН, Корейская Народно-Демократическая Республика обязана в полной мере выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН",- говорится в документе.

Там отмечается, что РФ и КНР "привержены задачам денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркивают, что диалог и консультации являются единственным эффективным путем урегулирования проблем Корейского полуострова". "Стороны призывают другие заинтересованные страны положительно откликнуться на усилия России и Китая по возобновлению диалога и переговоров по проблемам полуострова и играть конструктивную роль в их реальном урегулировании. Россия и Китай поддерживают тесные контакты и взаимодействие, совместно прилагают усилия по созданию в Северо-Восточной Азии всеобъемлющего и эффективного механизма мира и безопасности",- говорится в заявлении.