Россия и КНР выступили против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай выступают против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии, стороны договорились о мерах защиты своих интересов в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении МИД РФ и КНР по проблемам Корейского полуострова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что "Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения и договорились предпринять необходимые меры по защите интересов двух стран в сфере безопасности, а также обеспечению стратегического баланса в регионе".

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.