Россия и КНР выступили против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай выступают против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии, стороны договорились о мерах защиты своих интересов в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении МИД РФ и КНР по проблемам Корейского полуострова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что "Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения и договорились предпринять необходимые меры по защите интересов двух стран в сфере безопасности, а также обеспечению стратегического баланса в регионе".
29.5%Страны СНГ
45.1%Китай
3.4%США
3.4%Евросоюз
18.6%Другие варианты
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.