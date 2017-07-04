МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китай и Россия настроены на усиление взаимодействия и координацию в международных делах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин совершает государственный визит в Россию 3-4 июля.

"Мы настроены на усилия с Россией по координации и взаимодействию в международных делах, вместе с международным сообществом прикладывать усилия для оптимизации системы глобального управления, защиты и поддержания стратегического баланса и стабильности во всем мире, для совместного преодоления глобальных угроз и вызовов, таких как терроризм, чтобы вместе стимулировать процесс политического урегулирования горячих точек и в целях формирования нового типа межгосударственных отношений на основе сотрудничества и взаимовыгоды", — сказал председатель КНР.

"Будем усиливать нашу координацию и взаимодействие в рамках "большой двадцатки" для содействия росту глобальной экономики", — добавил китайский лидер.

Он также пригласил Владимира Путина на саммит БРИКС в китайском Сямэне в сентябре. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу 3-5 сентября на саммите БРИКС в Китае.