Матвиенко станцевала на берегу Иссык-Куля

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко станцевала с группой молодежи на берегу озера Иссык-Куль, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Участники культурно-образовательного форума "Дети содружества" устроили танцевальный флешмоб. Матвиенко поучаствовала в нем вместе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

Валентина Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля на фестиваль "Дети содружества", организованный межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии.