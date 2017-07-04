"Подарок" Вашингтону: КНДР запустила ракету в День независимости США

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США едва наступил День независимости, а первый своеобразный "подарок" им уже успели "вручить": КНДР запустила баллистическую ракету, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Вашингтона и его партнеров о последствиях подобный действий.

В Пхеньяне заверяют, что ракета является межконтинентальной. Если эта информация подтвердится, то "Хвасон-14" станет первой произведенной в КНДР ракетой подобного рода. Военные эксперты в Южной Корее заключили, что такая межконтинентальная ракета может преодолеть расстояние в восемь тысяч километров. Как говорилось в официальном заявлении северокорейских властей, КНДР теперь может нанести удар по любой точке мира.

Впрочем, в мире к этому заявлению отнеслись с недоверием: так, в Минобороны РФ заявили, что в данном случае речь все-таки идет о ракете средней дальности. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря. Для России этот пуск угрозы не представлял, заверили в МО РФ.

Международное сообщество уже осудило действия северокорейских властей. В Японии, в непосредственной близости от которой упала ракета, заявили, что подобное "игнорирование неоднократных предупреждений международного сообщества абсолютно недопустимо". В Китае, в свою очередь, призвали КНДР прекратить действия, нарушающие резолюции СБ ООН, в то же время отметив "чувствительность" ситуации на Корейском полуострове.

Незамедлительная реакция последовала и из США, где во вторник отпразднуют День независимости. "Этому парню (лидеру КНДР Ким Чен Ыну – ред.) больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда", — написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter

В российском парламенте обратили внимание на время проведения ракетного пуска. "Ким Чен Ын запустил еще одну баллистическую ракету в сторону США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа", — полагает сенатор Алексей Пушков.

Каков будет ответ Вашингтона?

Профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал, что пуск баллистической ракеты действительно является своеобразной "провокационной пощечиной" для Вашингтона. Однако, по его словам, эта демонстрация "мы будем делать что хотим" относится "не только к американцам, тут не надо строить иллюзий". "Если бы на них давили Китай или Россия, или Папуа — Новая Гвинея, они вели бы себя абсолютно так же", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, стоит дождаться дальнейшего развития ситуации. Впрочем, военного ответа США эксперт не ожидает. "Потому что применение силы, нанесение ударов по каким-то объектам на территории Северной Кореи с очень большой вероятностью спровоцирует вполне крупномасштабную войну на Дальнем Востоке. Причем войну не экспедиционного типа, которую американцы — и не только американцы — любят, а настоящую, серьезную войну, которую воевать никто сейчас не хочет, и Трамп не в последнюю очередь", — пояснил Ланьков. Он полагает, что, скорее всего, последуют "очередные достаточно бессмысленные угрожающие" заявления со стороны Вашингтона, а затем ситуация успокоится.

С ним заочно спорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению эксперта, с учетом действий американского президента в Сирии, в случае с северокорейскими испытаниями "ответ может быть любой, включая и одностороннюю военную акцию".

"Мы можем лишь надеться, что этого не произойдет, поскольку и Россия, и Китай и другие страны считают, что такая акция была бы контрпродуктивна, создала бы больше проблем, чем приблизила бы решение. Но, конечно, это вызов, конечно, это требует реакции", — сказал Кортунов РИА Новости.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, предостерегает от методов военного давления на Северную Корею. По его мнению, они "бесперспективны и будут приводить только к интенсификации ведущихся там работ по созданию ракетно-ядерного щита". "Поэтому исключительно политический диалог, прекращение провоцирования Северной Кореи путем проведения американских и южнокорейских военных маневров и в целом перевод урегулирования ситуации в политическое русло могут быть единственным способом снижения напряженности и достижения взаимоприемлемого консенсуса вокруг проблемы КНДР", — сказал РИА Новости Коротченко.