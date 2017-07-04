США
4.074 июля13:38МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Подарок" Вашингтону: КНДР запустила ракету в День независимости США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (510)
13:3404.07.2017
(обновлено: 13:35 04.07.2017)
0500
© AFP 2017 / KRTЗапуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14Запуск северокорейской баллистической ракеты Хвасон-14
© AFP 2017 / KRT

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США едва наступил День независимости, а первый своеобразный "подарок" им уже успели "вручить": КНДР запустила баллистическую ракету, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Вашингтона и его партнеров о последствиях подобный действий.

Пуск ракеты в Северной Корее. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
"Искоренить угрозу США": КНДР объявила об успешном испытании первой МБР
В Пхеньяне заверяют, что ракета является межконтинентальной. Если эта информация подтвердится, то "Хвасон-14" станет первой произведенной в КНДР ракетой подобного рода. Военные эксперты в Южной Корее заключили, что такая межконтинентальная ракета может преодолеть расстояние в восемь тысяч километров. Как говорилось в официальном заявлении северокорейских властей, КНДР теперь может нанести удар по любой точке мира.

Впрочем, в мире к этому заявлению отнеслись с недоверием: так, в Минобороны РФ заявили, что в данном случае речь все-таки идет о ракете средней дальности. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря. Для России этот пуск угрозы не представлял, заверили в МО РФ.

Международное сообщество уже осудило действия северокорейских властей. В Японии, в непосредственной близости от которой упала ракета, заявили, что подобное "игнорирование неоднократных предупреждений международного сообщества абсолютно недопустимо". В Китае, в свою очередь, призвали КНДР прекратить действия, нарушающие резолюции СБ ООН, в то же время отметив "чувствительность" ситуации на Корейском полуострове.

Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Эксперт рассказал, к чему может привести военное давление на КНДР
Незамедлительная реакция последовала и из США, где во вторник отпразднуют День независимости. "Этому парню (лидеру КНДР Ким Чен Ыну – ред.) больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда", — написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В российском парламенте обратили внимание на время проведения ракетного пуска. "Ким Чен Ын запустил еще одну баллистическую ракету в сторону США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа", — полагает сенатор Алексей Пушков.

Каков будет ответ Вашингтона?

Профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал, что пуск баллистической ракеты действительно является своеобразной "провокационной пощечиной" для Вашингтона. Однако, по его словам, эта демонстрация "мы будем делать что хотим" относится "не только к американцам, тут не надо строить иллюзий". "Если бы на них давили Китай или Россия, или Папуа — Новая Гвинея, они вели бы себя абсолютно так же", — сказал эксперт РИА Новости.

Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Политолог рассказал, как США могут ответить на пуск северокорейской ракеты
По его мнению, стоит дождаться дальнейшего развития ситуации. Впрочем, военного ответа США эксперт не ожидает. "Потому что применение силы, нанесение ударов по каким-то объектам на территории Северной Кореи с очень большой вероятностью спровоцирует вполне крупномасштабную войну на Дальнем Востоке. Причем войну не экспедиционного типа, которую американцы — и не только американцы — любят, а настоящую, серьезную войну, которую воевать никто сейчас не хочет, и Трамп не в последнюю очередь", — пояснил Ланьков. Он полагает, что, скорее всего, последуют "очередные достаточно бессмысленные угрожающие" заявления со стороны Вашингтона, а затем ситуация успокоится.

С ним заочно спорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению эксперта, с учетом действий американского президента в Сирии, в случае с северокорейскими испытаниями "ответ может быть любой, включая и одностороннюю военную акцию".

Запуск баллистической ракеты в КНДР. 30 мая 2017
© REUTERS / KCNA
Политолог: КНДР – не та страна, которую США могут "сломать"
"Мы можем лишь надеться, что этого не произойдет, поскольку и Россия, и Китай и другие страны считают, что такая акция была бы контрпродуктивна, создала бы больше проблем, чем приблизила бы решение. Но, конечно, это вызов, конечно, это требует реакции", — сказал Кортунов РИА Новости.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, предостерегает от методов военного давления на Северную Корею. По его мнению, они "бесперспективны и будут приводить только к интенсификации ведущихся там работ по созданию ракетно-ядерного щита". "Поэтому исключительно политический диалог, прекращение провоцирования Северной Кореи путем проведения американских и южнокорейских военных маневров и в целом перевод урегулирования ситуации в политическое русло могут быть единственным способом снижения напряженности и достижения взаимоприемлемого консенсуса вокруг проблемы КНДР", — сказал РИА Новости Коротченко.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена