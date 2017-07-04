ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что намерен на полях G20 в Германии просить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять "более конструктивную" позицию в отношении КНДР в связи с ракетными пусками.

"КНДР опять провела очередной пуск ракеты. КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. Завтра я вылетаю в Гамбург на саммит стран "двадцатки", и там мы проведем трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также, пользуясь тем, что в форуме примут участие многие страны, я намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР", — сказал Абэ.

Во вторник в 09.39 (03.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил РИА Новости, что Москва разработала дорожную карту решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнерами".

МИД Китая приветствовал предложение российской стороны, заявив, что предложение Китая о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе совпадают с дорожной картой.