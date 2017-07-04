ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что намерен на полях G20 в Германии просить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять "более конструктивную" позицию в отношении КНДР в связи с ракетными пусками.
Во вторник в 09.39 (03.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил РИА Новости, что Москва разработала дорожную карту решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнерами".
МИД Китая приветствовал предложение российской стороны, заявив, что предложение Китая о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе совпадают с дорожной картой.