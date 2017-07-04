Трамп обсудил с Джентилони повестку G20 и ливийский кризис

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Италии Паоло Джентилони по телефону грядущую встречу "большой двадцатки" и ливийский кризис, сообщает Белый дом в понедельник.

Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге пройдет 7-8 июля.

"Президент Дональд Трамп обсудил сегодня с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони повестку дня предстоящего саммита G20 в Гамбурге (Германия) и вновь выразил признательность премьер-министру за то, что он принял у себя саммит "большой семерки" в мае", — говорится в сообщении ведомства.

"Президент Трамп также подчеркнул свою признательность Италии за усилия по решению серьезного миграционного кризиса из-за ситуации в Ливии", — отметили в Белом доме.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В МВД Италии на прошлой неделе заявили, что с начала нынешнего года на территорию страны прибыли почти 77 тысяч мигрантов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%.