США нанесли удар в Сомали по группировке "Аш-Шабаб"

На месте взрыва возле ресторана в Сомали. Архивное фото

На месте взрыва возле ресторана в Сомали. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. США нанесли удар по террористической группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование ВС США в понедельник.

Согласно сообщению командования, удар по боевикам запрещенной в РФ группировке "Аш-Шабаб" в Сомали был нанесен 2 июля приблизительно в 14:30 мск.

В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.