Лондон призвал Северную Ирландию поторопиться с формированием правительства

ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости. Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир призвал североирландскиие партии поторопиться с формированием регионального правительства, по его мнению, это все еще возможно сделать.

Выборы в парламент региона состоялись в марте, до конца месяца партии должны были сформировать коалицию, но этого не удалось сделать до сих пор. Дедлайн для достижения договоренности истек в минувший четверг.

"Я верю, что сделка по-прежнему достижима, и как только соглашение будет достигнуто, можно будет сформировать администрацию, думаю, еще на этой неделе", — сказал Брокеншир в понедельник, выступая а парламенте Великобритании.

Правительство Великобритании в апреле продлило до конца июня межпартийные переговоры о формировании регионального правительства в Северной Ирландии. Межпартийные переговоры были приостановлены после выхода из процесса партии "Шинн Фейн" из-за несогласия разделить власть с Демократической юнионистской партией.

Позже британское правительство не исключило возвращения к прямому управлению регионом, если местные политические партии не сумеют в кратчайшие сроки сформировать правительство.

Между тем, партия ирландских националистов "Шинн Фейн" ранее выразила недовольство в связи с заключением соглашения между ее главным конкурентом — Демократической юнионистской партией — и британскими консерваторами.

По мнению лидера "Шинн Фейн" Джерри Адамса, британское правительство утратило непредвзятость в вопросе североирландского политического урегулирования.

По словам Брокеншира, без единой политической линии регионом невозможно управлять и ситуация в ее теперешнем виде продолжаться не может.

"Нет сомнения, что лучшее решение — это формирование новой администрации… Одновременно мы не будем забывать своей ответственности", — добавил он.