Украинский экс-министр обороны пригрозил России взрывами

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко пригрозил взрывами в России в ответ на подрывы на Украине.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "112".

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. При этом член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко обвинил спецслужбы РФ в смерти сотрудника украинской разведки, однако не привел никаких доказательств.

В конце марта начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в Мариуполе взорвался автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов, одна из версий взрыва — теракт.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.