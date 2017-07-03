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В мире

CNN назвал главные темы переговоров Трампа и Путина на саммите G20

16:1903.07.2017
(обновлено: 16:26 03.07.2017)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным намерен сосредоточиться на двух темах — ситуации в Сирии и на Украине. В Кремле заявили, что программа Путина на саммите "Большой двадцатки" еще не сформирована.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Черные метки" для Путина у Америки закончились
С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что лидеры двух стран проведут встречу на саммите G20. Позднее эту информацию подтвердили в Москве.

Приоритеты Трампа

Анонимные источники CNN в Белом доме сообщили, что Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский лидер якобы намерен поднять вопрос "действий России на Украине".

По данным телеканала, тема "российского вмешательства" в американские выборы вряд ли будет подниматься.

Программа Путина еще прорабатывается

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Координация усилий России и США по Сирии очень важна, заявил Ушаков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что программа пребывания в Гамбурге пока не сформирована полностью.

"Мы сообщим вам своевременно, когда будет полностью сформирована программа пребывания президента в Гамбурге, вы знаете, что Путин будет в Гамбурге находиться 7 и 8 июля", — заявил Песков журналистам.

"Сейчас только могу сказать, что у президента запланирована целая серия двусторонних контактов", — добавил пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп могут обсудить вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Трамп на G20 могут обсудить контроль над вооружением, заявил Ушаков
"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — сказал Ушаков журналистам. По его словам, Москва и Вашингтон могут сделать очень многое для урегулирования региональных конфликтов.

На прошлой неделе агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о разногласиях в Белом доме по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

По данным журналистов, американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

Ожидания Москвы

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Кудрин считает очень важным личный контакт Путина и Трампа на G20
О том, чего Москва ждет от встречи двух президентов, ранее рассказал глава МИД Сергей Лавров.

"Главное, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично. Да, у нас был Рекс Тиллерсон, меня принимал президент Трамп в Белом доме. Но все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен", — сказал министр.

"Тем более, судя по телефонным разговорам, у них есть желание, у обоих, преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам", — подчеркнул глава МИД.

Билборд с изображением Дональда Трампа и Владимира Путина
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
А все-таки они встретятся… Трамп решил повторить подвиг Галилея
По его словам, Москва рассчитывает, что переговоры президентов внесут ясность в вопрос "о перспективах российско-американского взаимодействия".

"Я надеюсь, что возобладают на этой встрече прагматизм, реализм и осознание того, что каждая из наших стран свои национальные интересы более эффективно может обеспечивать в "концерте", как говорится, а не через сольные выступления", — добавил российский дипломат.

Шансы на успех

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что переговоры между Путиным и Трампом могут способствовать "продвижению вперед".

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
"Мы можем надеяться, что встреча руководителей России и США принесет какие-то позитивные моменты, связанные с решением острых конфликтов, как в Сирии, так и на Украине. Выяснение позиций, намерений двух стран, а также целей и задач их политики в этих регионах, будем надеяться, будет способствовать разрешению этих конфликтов, которые длятся уже много лет и представляют неприятность для многих, в том числе и для России, для Европы, и для Соединенных Штатов", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

"С моей точки зрения, несколько проще, видимо, согласовать позиции по Сирии, хотя здесь тоже много подводных камней. Сложнее, конечно, будет диалог по Украине. Но и там, и там при проявлении доброй воли возможно продвижение вперед", — добавил Юрий Рогулев.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый дом осудил СМИ за трату времени на ложные истории о России
В свою очередь, профессор Академии социального управления Анатолий Петренко выразил мнение, что встреча Путина и Трампа может стать ключевой в развитии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Надеяться на то, что первая же встреча внесет полную ясность во весь спектр отношений между США и Россией, наверное, было бы наивно. Но базовые вопросы необходимо будет решать. Думаю, что эта встреча, прежде всего, может способствовать тому, что сформируется личное доверие между президентами. Это очень важно для межгосударственных отношений", — считает Петренко.

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