CNN назвал главные темы переговоров Трампа и Путина на саммите G20

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным намерен сосредоточиться на двух темах — ситуации в Сирии и на Украине. В Кремле заявили, что программа Путина на саммите "Большой двадцатки" еще не сформирована.
В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что лидеры двух стран проведут встречу на саммите G20. Позднее эту информацию подтвердили в Москве.
Приоритеты Трампа
Анонимные источники CNN в Белом доме сообщили, что Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский лидер якобы намерен поднять вопрос "действий России на Украине".
По данным телеканала, тема "российского вмешательства" в американские выборы вряд ли будет подниматься.
Программа Путина еще прорабатывается
"Мы сообщим вам своевременно, когда будет полностью сформирована программа пребывания президента в Гамбурге, вы знаете, что Путин будет в Гамбурге находиться 7 и 8 июля", — заявил Песков журналистам.
"Сейчас только могу сказать, что у президента запланирована целая серия двусторонних контактов", — добавил пресс-секретарь главы государства.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп могут обсудить вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.
На прошлой неделе агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о разногласиях в Белом доме по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
По данным журналистов, американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.
Ожидания Москвы
"Главное, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично. Да, у нас был Рекс Тиллерсон, меня принимал президент Трамп в Белом доме. Но все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен", — сказал министр.
"Тем более, судя по телефонным разговорам, у них есть желание, у обоих, преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам", — подчеркнул глава МИД.
"Я надеюсь, что возобладают на этой встрече прагматизм, реализм и осознание того, что каждая из наших стран свои национальные интересы более эффективно может обеспечивать в "концерте", как говорится, а не через сольные выступления", — добавил российский дипломат.
Шансы на успех
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что переговоры между Путиным и Трампом могут способствовать "продвижению вперед".
"С моей точки зрения, несколько проще, видимо, согласовать позиции по Сирии, хотя здесь тоже много подводных камней. Сложнее, конечно, будет диалог по Украине. Но и там, и там при проявлении доброй воли возможно продвижение вперед", — добавил Юрий Рогулев.
"Надеяться на то, что первая же встреча внесет полную ясность во весь спектр отношений между США и Россией, наверное, было бы наивно. Но базовые вопросы необходимо будет решать. Думаю, что эта встреча, прежде всего, может способствовать тому, что сформируется личное доверие между президентами. Это очень важно для межгосударственных отношений", — считает Петренко.