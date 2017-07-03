Ушаков прокомментировал тему изъятия российской дипсобственности в США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вопрос изъятой в США дипсобственности РФ важен для Москвы, была проявлена необычайная гибкость, но принцип взаимности никто не отменял, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вопрос, конечно важный. Мы проявили необычайную гибкость и конструктивный подход. За несколько дней, несколько часов до нового года среагировали, как мы среагировали, но в дипломатической практике, да и вообще во всех международных делах принцип взаимности никто не отменял", — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

В контексте возможных тем предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Ушаков призвал американскую сторону освободить Москву от необходимости отвечать какими-то конкретными мерами в данном вопросе.

"Если брать практические вопросы, они тоже важны в двустороннем контексте. Нужно, как мне представляется, освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогоднюю акцию предыдущей администрации, в частности, по отъему у нас дипломатической собственности", — сказал Ушаков.

"Я думаю даже, что и американцам как-то уже наверное надоело блистать, говорю в кавычках, в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отметил он.

Помощник президента добавил, что это может и не быть главной темой разговора Путина и Трампа, все зависит от того, как будет складываться беседа двух лидеров, сколько на нее будет времени. "Но то, что в двустороннем плане полно вопросов, в том числе и такие казалось бы "маленькие вопросы", но они есть, их надо решать", — сказал Ушаков.

"Терпения у российской стороны хватает, но оно не безгранично. Я думаю, что президенты проведут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения, например, госдепартаменту в этой связи конечно должны быть даны. И как мне кажется, сама атмосфера этой будущей встречи, она может позволить решать многие вопросы, включая сотрудничество на международной арене и включая урегулирование тех вопросов, которые зависли на двусторонке", — сказал он.

По словам Ушакова, Москва готова ко всей дискуссии с американскими партнерами и по двусторонней, и по международной повестке дня.