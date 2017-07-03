Ушаков прокомментировал тему изъятия российской дипсобственности в США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вопрос изъятой в США дипсобственности РФ важен для Москвы, была проявлена необычайная гибкость, но принцип взаимности никто не отменял, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В контексте возможных тем предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Ушаков призвал американскую сторону освободить Москву от необходимости отвечать какими-то конкретными мерами в данном вопросе.
"Если брать практические вопросы, они тоже важны в двустороннем контексте. Нужно, как мне представляется, освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогоднюю акцию предыдущей администрации, в частности, по отъему у нас дипломатической собственности", — сказал Ушаков.
"Я думаю даже, что и американцам как-то уже наверное надоело блистать, говорю в кавычках, в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отметил он.
"Терпения у российской стороны хватает, но оно не безгранично. Я думаю, что президенты проведут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения, например, госдепартаменту в этой связи конечно должны быть даны. И как мне кажется, сама атмосфера этой будущей встречи, она может позволить решать многие вопросы, включая сотрудничество на международной арене и включая урегулирование тех вопросов, которые зависли на двусторонке", — сказал он.
По словам Ушакова, Москва готова ко всей дискуссии с американскими партнерами и по двусторонней, и по международной повестке дня.