Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове и мирный договор

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в рамках саммита G20 7 июля обсудят ситуацию на Корейском полуострове и мирный договор, Россия готова к переговорам по этому вопросу, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Кроме того, президент РФ и премьер-министр Японии на встрече в Гамбурге обсудят возможность заключения мирного договора. "Ожидается, что будет затронут вопрос заключения мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме. Для выхода на договоренности надо создавать в двусторонних отношениях атмосферу доверия и сотрудничества. В этих целях необходимо наращивать всестороннее взаимодействие между двумя странами", — сказал Ушаков.
Помощник президента также отметил, что в ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть шаги по укреплению торгово-экономических отношений.