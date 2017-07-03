Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове и мирный договор

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в рамках саммита G20 7 июля обсудят ситуацию на Корейском полуострове и мирный договор, Россия готова к переговорам по этому вопросу, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В ходе встречи планируется обсуждение ряда актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие в многосторонних организациях", — сказал Ушаков, напомнив, что в 2016-2017 годах Япония является непостоянным членом СБ ООН.

Кроме того, президент РФ и премьер-министр Японии на встрече в Гамбурге обсудят возможность заключения мирного договора. "Ожидается, что будет затронут вопрос заключения мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме. Для выхода на договоренности надо создавать в двусторонних отношениях атмосферу доверия и сотрудничества. В этих целях необходимо наращивать всестороннее взаимодействие между двумя странами", — сказал Ушаков.

Помощник президента также отметил, что в ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть шаги по укреплению торгово-экономических отношений.