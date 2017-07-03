АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Анкара собирается построить авианосец своими силами и не сомневается в успехе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула в рамках проекта MİLGEM ("Национальный корабль").

"Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта", — заявил Эрдоган.

Он также отметил важность достижения Турцией технологической независимости от поставок из-за рубежа.

"Этот корабль (Kınalıada) усилит нас на море. Необходимость в технологической независимости с каждым годом растет. Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий", — отметил турецкий лидер.

К 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена, добавил Эрдоган.

Корабли класса MİLGEM вошли в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada был спущен на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже он был принят на вооружение турецких ВМС.