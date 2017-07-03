"Лаборатория Касперского" готова раскрыть властям США программный код

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компания Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") готова предоставить американским властям для изучения исходный код программ, чтобы развеять подозрения США по поводу ее деятельности, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс исполнительный директор компании Евгений Касперский.

"Если США необходимо, мы можем раскрыть исходный код", — заявил он. Касперский также сообщил о готовности дать показания в Конгрессе США и доказать, что компания не действует "злонамеренно".

Директор Kaspersky Lab подтвердил сообщение телеканала NBC, что агенты ФБР провели беседы с несколькими его сотрудниками по вопросам деятельности компании в США. Телеканал отмечает, что нет никакой информации, связано ли это с расследованием "вмешательства РФ" в президентские выборы в США. По словам Касперского, он не знает, чем именно интересовались сотрудники ФБР. Он подчеркнул, что его компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности, но допустил, что власти некоторых неназванных стран, но не России, пытались склонить его к хакерской деятельности, которую он назвал "темной стороной".

Касперский также заявил, что в его компании есть бывшие сотрудники российских разведслужб, которые, по его словам, "весьма вероятно" работают в отделе продаж из-за связей с государственным сектором. В то же время он подчеркнул, что структура компании построена таким образом, что сотрудники не могут злоупотребить своими полномочиями.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.