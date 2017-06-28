Агенты ФБР допросили сотрудников Kaspersky Lab по деятельности в США

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Агенты ФБР провели беседы с несколькими сотрудниками Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") по вопросам деятельности компании в США, сообщает NBC News со ссылкой на источники в разведке.

При этом телеканал подчеркивает, что нет никакой информации, связано ли это с расследованием "вмешательства РФ" в президентские выборы в США. Агентов интересовало, как компания оперирует в США и насколько данные пользователей доступны Москве, утверждает телеканал. По тем же данным, агенты приходили в дома к сотрудникам "Лаборатории Касперского", которые живут в США.

Телеканал напоминает, что программное обеспечение компании активно используется в США. Согласно открытым источникам, Kaspersky Lab заплатил бывшему советнику Трампа Майклу Флинну 11,25 тысячи долларов за консалтинг в области безопасности, напоминает NBC.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.