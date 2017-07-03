На оптовом рынке в Таджикистане произошел сильный пожар

ДУШАНБЕ, 3 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Сильный пожар произошел минувшей ночью на крупнейшем вещевом рынке Таджикистана "Корвон", уничтожены 25 магазинов и 260 торговых точек, сообщил РИА Новости представитель МВД Таджикистана.

"Почти сразу на место происшествия прибыли 28 пожарных расчетов и свыше 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Очаг возгорания был ликвидирован, обошлось без человеческих жертв", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке, специальная комиссия расследует обстоятельства происшествия и устанавливает объем ущерба.

В понедельник утром продавцов рынка, чье имущество пострадало при возгорании, приняли в столичной мэрии.

Пять лет назад в результате пожара на оптовой части рынка "Корвон", начавшегося поздно ночью, было уничтожено 2250 торговых точек и павильонов, а площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. Рынок "Корвон" горит не в первый раз. С момента своего открытия в 2002 году рынок пережил пять пожаров по причине замыканий в электропроводке. Общий ущерб от всех возгораний составил 3,5 миллиона долларов.