Американский историк считает, что США "несутся в пропасть"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.США грозит крах из-за неолиберализма и рыночной экономики, заявил в интервью RT американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

"Мы несемся в пропасть. А худшая пропасть, которая нас ждет, обусловлена рыночными системами", — подчеркнул профессор.По его словам переход к неолиберализму перенес решения из общественной плоскости в рыночную. Теперь в США интересы капитала, транснациональных корпораций и финансовых институтов стоят над интересами людей.

"Идеология неолиберализма якобы расширяет наши свободы. На самом деле она насаждает тиранию", — уверен Хомский.

Он добавил, что противников неолиберализма клеймили маргиналами и "врагами Америки". "Поразительно, если вы критикуете политический курс — значит вы "враг Америки", — отметил ученый. Он добавил, что такое свойственно только диктатурам, но никак не демократическим государствам.

По словам Хомского, Республиканская партия в США посвятила себя тому, чтобы разрушать жизни людей. "США мчатся к пропасти, в то время как мир пытается что-то сделать", — резюмировал историк.