Российское оружие повысит обороноспособность Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Поставки российского оружия Сербии необходимы, чтобы резко повысить обороноспособность страны, заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Ожидаем скорый визит министра (обороны РФ Сергея) Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это", — сказал Вучич в интервью РИА Новости.

По его словам, вооружения нужны, чтобы обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. "Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день", — подчеркнул Вучич.

"Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности. Что касается ВПК, к сожалению, войны идут везде, и мы можем в ближайшие 20 лет продать всё, что сделаем", — сказал президент Сербии.

Как сообщали ранее официальные лица, в 2017 году Россия намерена поставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки. Точные сроки поставок на данный момент не обнародованы.