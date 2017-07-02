В центре Тбилиси горит крупнейший рынок стройматериалов

Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала. Архивное фото

Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Около 17 пожарных бригад пытаются локализовать пожар на крупнейшем рынке стройматериалов "Элиава" в центре Тбилиси, сообщили журналистам в Центре по управлению чрезвычайными ситуациями.

"На месте мобилизованы около 17 пожарных бригад. Причины возникновения пожара пока неизвестны", — отметили в службе.

По данным грузинских телеканалов, пожар охватил большую территорию, в частности горят лотки с автозапчастями.

Летом 2015 года на рынке "Элиава" также произошел сильный пожар. Причиной возгорания была названа жара в Тбилиси. В результате пожара тогда погибли два человека, пятеро пострадали.