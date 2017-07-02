Спикер Рады считает, что украинскому флоту больше тысячи лет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины выразил уверенность в том, что украинскому флоту больше тысячи лет. Текст сообщения опубликован на сайте украинского парламента.

"Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь", — говорится в обращении.

История современного украинского флота, по мнению Парубия, берет свое начало в июле 1918 года.

Председатель Рады также заявил, что украинские моряки смогут "вернуть" Крым. "Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове", — заявил спикер.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал о способе "уничтожить Черноморский флот". По его словам, для этого Киеву нужно всего-то обзавестись собственными подлодками.

Военно-морские силы Украины располагают лишь 11 кораблями — но даже их боеспособность остается под вопросом. Так, в мае 2017 года флагман украинских ВМС, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный" оказался в центре скандала — корабль вышел из строя сразу после ремонта.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. Волеизъявление граждан прошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".