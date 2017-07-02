Спикер парламента: Словакия обязана иметь отличные отношения с Россией

ПРАГА, 2 июл – РИА Новости, Александр Куранов. Словакия обязана сотрудничать с Россией и иметь с ней отличные отношения, заявил в воскресенье председатель Национального совета (парламента) республики Андрей Данко, выступая в передаче "В политике" братиславского телеканала ТВ3.

"Конечно, существует определенная (санкционная) позиция Европейского союза. Но Словакия имеет свою специфику. Мы, извините, обязаны сотрудничать с Россией, обязаны иметь с ней отличные отношения, кроме прочего, и потому, что мы связаны поставками (российского) сырья, зависим (от РФ) еще во многих вопросах", — сказал Данко, добавив, что он не относится к тем политикам, которые "прячут от россиян голову в песок".

Данко сообщил, что во время саммита глав парламентов стран Евразии в конце июня в Сеуле встречался с российским коллегой Вячеславом Володиным, с которым наладил весьма хорошие отношения.

"Я рад, что Словакию уважают в России. У нас есть несколько приглашений на экономические форумы, есть возможности для встреч и дискуссий. Я не отношусь к тем политикам, которые хают Россию, наоборот, я вижу в сотрудничестве с ней огромные возможности для нас", — подчеркнул Данко.